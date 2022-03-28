Уральские ученые вывели сорт крупной и красивой картошки (ФОТО)

Ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства УрФАНИЦ УрО РАН зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений новый сорт картофеля «Амулет».

Как сообщили в пресс-службе центра, урожай можно собирать уже в начале августа. Сорт отличается крупноплодностью – средняя масса картофелины превышает 150 граммов, в том числе в условиях нехватки влаги, хорошей урожайностью – до 50 тонн с гектара, отличными вкусовыми качествами и товарным видом. Картофель «Амулет» имеет ровные овальные клубни, желтую мякоть, розовую кожуру. Сорт столового назначения, слаборазвариваемый, поэтому подходит как для варки, так и для жарки, содержание крахмала 14-16%, хранится хорошо.

«Сорт «Амулет» отличает высокая пластичность – он одинаково успешно показал себя в разных условиях без потери качества и продуктивности сорта. Основную ставку при создании сорта мы делали не только на урожайность и массу клубня, но и на высокий товарный вид. Это главные характеристики для любого сельхозтоваропроизводителя, поскольку обеспечивают объем реализации с единицы площади и привлекательный внешний вид готового продукта – картофеля. «Амулет» мало травмируется при механической уборке. Сегодня мы активно работаем над вопросом его семеноводства in-vitro», – рассказал Василий Дергилев, один из авторов сорта «Амулет», старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, к.с-х.н.

Сорт «Амулет» устойчив к картофельной нематоде, фитофторозу и альтернариозу. Работа по его созданию длилась 15 лет. Госсорткомиссия на протяжении трех лет проверяла растение по всем заявленным признакам: созревание, урожайность, устойчивость к заболеваниям, размер и вкус плодов и многие другие, – и рекомендовала к выращиванию в Уральском регионе. Новый сорт картофеля «Амулет» можно приобрести в питомнике ЮУНИИСК (Челябинск).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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