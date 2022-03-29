Ночью на ЕКАДе машина на скорости влетела в отбойник, водитель погиб (ФОТО)

На ЕКАДе «двенадцатая» на скорости врезалась в металлическое разделительное ограждение. 30-летний водитель погиб на месте. Автомобиль восстановлению не подлежит.

По данным пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, машина двигалась со стороны поселка Медного в направлении автодороги Пермь – Екатеринбург. По каким-то причинам водитель не справился с управлением, и ВАЗ-21124 на скорости влетел в металлический отбойник. Передняя часть машины – всмятку.

«30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции установили, что у водителя стаж 7 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 6 раз», – сообщили в ГИБДД.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Напомним, вчера весь день шел мокрый снег, видимость была плохой, дороги скользкими.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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