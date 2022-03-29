В ДТП на Серовском тракте погиб попутчик одного из водителей (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в аварии, которая случилось сегодня около 6 часов 20 минут на 125-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель «Ниссан Альмера» ехал с семьей и попутчиком из Серова в Екатеринбург. Мужчина не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Тойотой Марк», следующей из Екатеринбурга в Североуральск.

В результате ДТП попутчик водителя «Ниссана», 57-летний мужчина, скончался в машине скорой помощи, еще один пассажир, 65 лет, с переломом ребер доставлен в Демидовскую больницу. Пассажирка «Тойоты», 66-летняя женщина, после осмотра бригадой скорой помощи отпущена домой. Водитель «Тойоты» пояснил, что пассажирка – его родственница, гостила у их семьи в Екатеринбурге, а теперь он вез ее домой на север области.

Оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена его окончательная причина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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