В Уральском ГУ Банка России рассказали про кредитные каникулы и льготные кредиты

В новой экономической реальности финансовый сектор разработал целый комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Первая из таких мер – предоставление бизнесу кредитных каникул длительностью до 6 месяцев. По словам Коровина, заявка должна быть направлена до 30 сентября, главное условие – предприятие должно работать в одной из отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших (утвержден постановлением правительства РФ№ 337 от 10 марта 2022).

«В перечень входит довольно широкий спектр отраслей. Это и розничная торговля, и общепит, и сельское хозяйство, и медицина, и производство продуктов питания, и производство одежды, мебели, бытовой химии и другие», – отметил Сергей Коровин. От предпринимателей уже начали поступать обращения, и есть одобренные заявки на предоставление кредитных каникул.

Кроме того, постоянно расширяется перечень банков, которые по договору с ЦБ РФ предоставляют предпринимателям льготные кредиты. Например, малый бизнес может получить кредит на пополнение оборотных средств до 300 млн рублей, средний бизнес – до 1 млрд рублей, годовая ставка – от 13,5 до 15%. Практикуется и инвестиционное кредитование малого и среднего бизнеса – на приобретение основных средств, строительство или перевооружение капитальных объектов, ставки здесь также от 13,5 до 15%, срок кредитования – до 3 лет, рассказал замначальника Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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