Банк «Русский стандарт» оштрафовали за навязчивые рекламные звонки

Банк «Русский стандарт» заплатит штраф за навязчивую телефонную рекламу.

Как сообщает пресс-служба свердловского УФАС, надоедливость обойдется финансовому учреждению в 250 тысяч рублей. К антимонопольщикам обратился с жалобой уралец, которому позвонили из банка, сообщив, что согласие на получение рекламы он не давал.

Свердловское УФАС вызвало законного представителя банка на составление протокола. Представленные материалы подтвердили, что гражданин не является клиентом «Русского стандарта». Согласие на получение рекламы отсутствует.

Банк нарушение признал. Но сослался на ошибку сотрудника, который обзванивал клиентов и неверно набрал номер.

Указанное не отменяет событие административного правонарушения и вину банка в его совершении. Штраф назначен в размере 250 000 рублей, поскольку это не первый подобный случай.

В установленные сроки банк выплатил штраф, не прибегая к судебному обжалованию. А также сообщил, что заявителю больше не будет направляться какая-либо информация.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»