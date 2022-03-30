К 1 сентября в Свердловской области откроют 8 новых школ на 5000 мест

В Свердловской области к новому учебному построят 8 школ на 5 тысяч мест. Две из них – в Академическом и на Широкой Речке в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге откроется школа № 123 в 10-м квартале Академического. Она рассчитана на тысячу мест. Вторая школа – № 31 – откроется на Широкой Речке. Там будет 875 мест, также в структуре будет детский сад и бассейн», – рассказал на пресс-конференции начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк назвал школы в других городах и селах. В Березовском откроется школа на 1275 мест, в поселке Билимбай – на 500 мест. Детский сад с начальной школой появится в поселке Пристань Артинского района. Начальная школа на 400 мест – в Пышме. В Красноуфимске к 1 сентября сдадут новую школу на 550 мест, а в Байкалово – на 550 мест.

«Родителям не стоит переживать, что кому-то из детей не хватит мест в классах», – отметил Евгений Бирюк.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»