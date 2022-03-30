Детей беженцев с Украины обещали устроить в свердловские школы

Замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк заявил, что с Украины приезжает пока немного семей с детьми школьного возраста. «Все они планомерно устраиваются в школы, в соответствии с потребностями, которые им необходимы», – заявил Бирюк, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По его словам, беженцы могут обращаться в министерство социальной политики Свердловской области, по телефону справочной 122, а также на горячие линии (беглый поиск в интернете не выдал ни одного действующего такого телефона).

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко добавил, что, по правилам, иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении в школу должны предъявить документы вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»