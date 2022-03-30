В 2022 году свердловчане получили 3700 квот на вспомогательные репродуктивные технологии

За период с 2015 по 2022 год в Свердловской области число процедур по вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО, криоконсервация, криоперенос) – увеличилось с 1800 до 3700 случаев. Об этом рассказала на пресс-конференции главный врач акушер-гинеколог Свердловской области Антонина Кузнецова.

Эксперт добавила, что областной минздрав уделяет огромное внимание доступности процедуры ЭКО и старается ежегодно увеличивать ее применение в рамках программы ОМС. «Ежеквартально мы поднимаем вопрос о перераспределении квотирования между клиниками и стараемся идти от потребности населения, и оказывать эту помощь в максимально большом объеме», – рассказала Кузнецова.

Главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева добавила, что процедура ЭКО доступна жителям Свердловской области из любого города или села, даже «на северах, Шалях, Гарях, Таборах». Этого удалось достичь благодаря правильной организации процесса. Все клиники, которые занимаются непосредственно ЭКО, расположены в Екатеринбурге. Но в 10 городах области созданы и работают межмуниципальные кабинеты бесплодного брака, где супружеские пары могут пройти обследование гинеколога, уролога или андролога, психолога, других специалистов. В ряде случаев медикам удается обнаружить и устранить причину бесплодия на этом уровне. По словам Елены Николаевой, благодаря работе ММКБ в год на свет появляется около двух тысяч детей. Если это не помогло, пара может получить направление на процедуру ВРТ.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», Елена Николаева добавила, что она не ставит перед собой цель рассказать, какие клиники по проведению ВРТ более популярны, но все же основная масса пациентов выбирает «Центр семейной медицины». Учреждение работает больше 20 лет, в нем на очень высоком уровне поставлена эмбриология. Приоритет центра «Охраны здоровья матери и ребенка» на улице Флотской – в том, что это государственное учреждение, в котором все делается по программе ОМС, то есть бесплатно.

Медики подчеркивают, что срок ожидания процедуры в Свердловской области – зачастую менее 12 месяцев. Каждая пара, нуждающаяся в ЭКО, может пройти его столько раз, сколько будет показано врачами. С подробной информацией о работе каждой клиники можно ознакомиться на ее сайте. «Новый День» подробно описывал все этапы получения направления на ЭКО по ОМС.

Эксперты также назвали основные негативные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье свердловчан. По словам Антонины Кузнецовой, среди них – физическая пассивность, неправильное питание, курение, хронические заболевания. Например, за последние несколько лет число людей с проблемами с давлением выросло на 14%, с уровнем сахара в крови – на 20%. Наблюдаются тенденции отсроченного материнства, влияют инфекции, передающиеся половым путем, не до конца изучено влияние на репродуктивную систему Covid-19.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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