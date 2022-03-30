В Екатеринбурге – бешеный спрос на дачи: уральцы покупают и арендуют загородную недвижимость на лето

В условиях отсутствия массового туризма в Свердловской области вырос спрос на дачи и сады. Уральцы ищут разные варианты на лето: кто-то задумался о покупке, кто-то – о временной аренде участков. Но предложений не так уж и много: даже те, кто раньше планировал продавать загородную недвижимость, отказались от своего решения.

Спрос на покупку дач вырос на 15%

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Авито Недвижимость», в марте этого года интерес к покупке загородной недвижимости в Свердловской области увеличился на 16% по сравнению с мартом 2021-го. «Наибольшей популярностью у покупателей пользовались дачи, на которые пришлось 55% от общего спроса. При этом количество выставленных на продажу загородных объектов на «Авито Недвижимости», где представлено самое большое количество объявлений в стране, за год практически не изменилось, – сообщили в пресс-службе. – Динамика наблюдалась среди дач, количество объявлений о продаже которых по сравнению с мартом 2021 года снизилось в Свердловской области на 15%. В остальных категориях (дома, коттеджи, таунхаусы) объем предложения остался прежним».

Спрос на дачи вырос больше всего – на 35%. Средняя цена в Свердловской области – 600 тысяч рублей (+9% за год). Спрос на дома увеличился на 14%, средняя цена составляет 1,6 миллиона рублей (+14% за год). А вот таунхаусами и коттеджами интересуются меньше. Возможно, из-за стоимости: первые в среднем стоят 7,65 миллиона рублей, вторые 6,5 миллиона.

«В среднем загородную недвижимость в марте текущего года можно было приобрести за 1,6 млн рублей за объект, что на 5% меньше показателей февраля и на 22% больше средней стоимости загородного объекта в марте прошлого года», – резюмировали в «Авито Недвижимость».

Арендовать дачу можно от 2000 рублей в месяц

Предложений по аренде именно дач (не коттеджей посуточно и не таунхаусов) Свердловской области сегодня очень мало. На разных сайтах недвижимости мы насчитали пару десятков объявлений. Самое дешевое предложение нашли в Нижнем Тагиле – 2000 рублей в месяц. Правда, речь идет не о полноценном садовом домике, а всего лишь о жилом вагончике.

«Сдается на длительный срок дача в коллективном саду ОАО Тагилстрой №2, Около остановочного пункта электричек 392 км (следующий за станцией «Анатольская»). 40 минут от Нижнего Тагила и вы в саду. Участок земли 8 соток», – говорится в объявлении.

За 2000 рублей в месяц вы получите металлический жилой утепленный вагончик с печным отоплением, большой сарай, бревенчатую баню (правда, недострой). Зато – рядом лес и чистый воздух, уверяет арендодатель.

За 8 тысяч рублей в месяц можно снять мини-домик в садовом товариществе № 2 ЗИКа на окраине Уралмаша в Екатеринбурге. «Есть печь дровяная, туалет на улице, вода из общей скважины», – говорят авторы объявления.

Более-менее комфортные варианты стоят 20-40 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно получить в пользование дачный домик с 6-10 сотками земли. Часто – уже с посадками (фруктовые деревья, ягоды, теплицы). В домиках, как правило, есть мебель и минимальный набор техники, пусть и далеко не новой.

Например, на улице Проезжая (по дороге из Екатеринбурга в Березовский, на берегу Белоярского водохранилища) сдается за 30 тысяч рублей дача в лесу. Есть баня, беседка, детский городок. А за 40 тысяч можно арендовать в СНТ «Рябинушка» на Серовском тракте двухэтажный дом с кухней-гостиной, спальнями, баней и даже санузлом и душем. Есть приусадебный участок, стоянка, летний бассейн.

Коттеджи и таунхаусы в Свердловской области чаще всего сдаются в аренду посуточно, но есть и варианты с помесячным проживанием. Стоит такое удовольствие от 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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