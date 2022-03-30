В условиях санкций НПО автоматики решило перехватить рынок микроэлектроники

Западные санкции открыли перед российскими предприятиями окно возможностей – заместить ниши на рынке, которые оставили «недружественные» страны. В частности, речь идет о производстве микроэлектроники. Об этом заявил Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики имени академика Семихатова.

«Безусловно, экономические санкции повлияли на наше предприятие. Но в 1998 году, когда произошёл кризис и повышение цены иностранной валюты в 4 раза, предприятие получило огромное количество заказов именно с гражданского рынка, решило все свои текущие финансовые, экономические проблемы. Поэтому мы видим от санкций окно возможностей, рост за счет этого рынка импортозамещения. Сегодня Россия импортирует продукции на сотни миллиардов долларов США. Это то, что сегодня спокойно может делаться в России. Наши предприятия получили возможность, открылся новый рынок в 100 млрд долларов США – это классная возможность нарастить такие мышцы, чтобы потом идти на экспорт, – считает Мисюра. – Сегодня все приборы, которые делаются в нашей стране, можно делать на российской электронике. Вопрос только в сериях: если наше предприятие микроэлектроники выпускает мелкие серии, себестоимость, этого изделия будет выше, чем у тех, кто производит их миллионами, миллиардами штук. И сегодня есть возможность для предприятий микроэлектроники, которые делают контроллеры, резисторы, конденсаторы, диоды и приборы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»