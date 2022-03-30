В Екатеринбурге на 11-летнего ребенка упали качели, началась проверка

В Екатеринбурге во дворе на Таганской на 11-летнего мальчика упали качели. Следственный комитет начал проверку. Тяжесть вреда, нанесенного ребенку, еще не установлена.

Инцидент произошел во дворе на улице Таганская, 51а. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что мальчик сильно раскачивается на качели. В какой-то момент конструкция падает и задевает ребенка по касательной. По предварительным данным, он отделался ссадинами, но тяжесть вреда еще предстоит установить.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, начата проверка. Будут опрошены очевидцы, следователи истребуют документации о возведении и обслуживании детской площадки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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