Спасатели будут патрулировать Городской пруд Екатеринбурга из-за тонкого льда (ФОТО)

МЧС выставит временный пост спасателей на городском пруду в центре Екатеринбурга. Спасатели будут патрулировать береговую линию, чтобы вовремя прийти на помощь горожанам, провалившимся под лед. Также с 1 апреля начнутся профилактические рейды на других водоемах.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня специалисты госинспекции по маломерным судам провели замеры толщины льда на городском пруду Екатеринбурга. В различных местах толщина ледовой корки составляет от 5 до 40 сантиметров, таким перепадам способствуют внутренние течения и плюсовые температуры. При этом структура льда неоднородна.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

«Все эти факторы способствуют быстрой деформации льда, он становится рыхлым, непрочным и по всей толщине напитывается водой», – предупреждает МЧС. Ходить по такому льду опасно для жизни, так как можно провалиться.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В ведомстве напомнили, что за выход на лед под запрещающие аншлаги в Свердловской области предусмотрен штраф в размере до 5000 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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