В Обуховском пробурят новую питьевую скважину: в старую попадает глина

До 1 сентября на улице Курортной в селе Обуховском реконструируют систему водоснабжения, чтобы у местных жителей появилась чистая вода.

О проблеме губернатору Евгению Куйвашеву рассказал местный житель Эдуард Казанский. По словам молодого человека, на улице Курортной в селе расположены три многоквартирных дома. В одном из них он как сирота получил квартиру, когда закончил учиться в Екатеринбурге и вернулся в Обуховское работать. Вскоре выяснилось, что из кранов у него и его соседей течет вода с примесями. Дело в том, что водоподъемная скважина, введенная в эксплуатацию в 2003 году, испортилась: из-за разрушения обсадной колонны в воду попадают глиняные примеси.

В департаменте информполитики сообщили, что в Обуховском реконструируют существующую коммунальную инфраструктуру: пробурят новую скважину, установят систему очистки воды, проложат водопровод до домов. По поручению Евгения Куйвашева средства на это будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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