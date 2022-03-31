В Екатеринбурге вспыхнуло старое трехэтажное здание (ФОТО)

Сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелось трехэтажное административное здание по адресу ул. Малышева, 133.

Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 04:20, сперва загорелась мансарда. Пожарные отмечают, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания и отсутствием подъездных путей для высотной техники. На месте работают 22 человека личного состава, 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Информации о пострадавших не поступало. В 06:55 огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что скопилась огромная пробка по направлению к центру из микрорайона ЖБИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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