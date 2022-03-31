Мэры Екатеринбурга и Перми заключили соглашение о сотрудничестве

Екатеринбург посетила крупная делегация из Перми, итогом чего стало подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурга, на церемонии присутствовали депутаты, руководители крупных предприятий, а также члены торгово-промышленных палат обоих городов.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, подписанное соглашение определяет основные направления сотрудничества в области культуры, образования, спорта, туризма, торгово-экономических и научно-технических связей, а также в сфере правового регулирования при решении вопросов местного значения.

В ответном слове Алексей Демкин особо подчеркнул, что Пермь, как и Екатеринбург, уже в будущем году отметит 300-летие со дня основания. «В следующем году мы вместе встречаем юбилей наших городов. Екатеринбург и Пермь имеют общую историю, давние связи и схожее развитие. Каждый из городов идет по своему пути, тем не менее муниципалитеты строят свою работу на взаимодействии с гражданами, пытаясь сделать их жизнь комфортнее. Соглашение упрочит взаимодействие, оно станет новым импульсом в развитии городских сообществ», – подытожил глава города Перми.

Екатеринбург, Пермь, Елена Владимирова

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