В Екатеринбурге за сутки машины сбили двух пешеходов на перекрестках

За минувшие сутки в Екатеринбурге в двух ДТП пострадали пешеходы. Виновниками происшествий были водители.

Как сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции, пешеходы переходили дорогу на зеленый свет светофора и попали под колеса машин, которые поворачивали налево. Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

«Согласно п. 13.1 ПДД – при совершении поворота направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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