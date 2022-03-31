Молодых специалистов, студентов и ученых приглашают на конференцию «УГМК-Техно»

Молодых специалистов горно-металлургических предприятий, студентов, ученых приглашают принять участие в научно-практической конференции «УГМК-Техно», которая пройдет в июле 2022 года. Лучшие разработки в горном деле, цифровизации, экономике и других направлениях могут быть в последствии реализованы на предприятиях холдинга УГМК.

Молодежную научно-практическую конференцию «УГМК-Техно» проводят, чтобы молодые специалисты смогли проявить себя, рассказать о своих уникальных проектах и разработках. Направлений работы будет несколько: цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы. В рамках каждого из них можно презентовать проекты, включающие технологические инновации (в том числе цифровизация/роботизация), стратегическое развитие, экономику и управление инвестициями и так далее.

К участию приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, ученые, студенты вузов и колледжей, специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. С 31 марта до 1 мая 2022 года нужно пройти регистрацию на сайте конференции.

Участие в конференции позволит молодым специалистам получить профессиональную оценку и поддержку своих разработок для дальнейшего их развития. С экспертами можно будет составить план развития и реализации проекта. Пройдут полезные тренинги и мастер-классы.

«Молодежная научно-практическая конференция «УГМК-Техно», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки – это прекрасная возможность для предприятий молодыми глазами взглянуть на процессы, выявить талантливых и активных, перенять передовой опыт, ознакомиться с новыми разработками, чтобы в итоге повысить эффективность производств», – рассказал директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Финал конференции пройдет 6-8 июля на площадке Технического университета УГМК. Авторы лучших работ продемонстрируют свои проекты и получат ценные призы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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