В Екатеринбурге подростки закидали снегом Вечный огонь. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело по факту вандализма на мемориале «Вечный огонь» на Широкореченском кладбище.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 30 марта около 16:40 двое подростков 17 лет – парень и девушка – закидали снегом пламя мемориала, после чего скрылись. Их личности были быстро установлены, несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства.

После проверки инцидента правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Осквернение сооружений в иных общественных местах, совершенное группой лиц». Прокуратура Верх-Исетского района также организовала проверку по соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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