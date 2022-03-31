Шесть детей из двух семей обрели новое жилье благодаря Фонду святой Екатерины (ФОТО)

В Свердловской области сразу шесть детей из двух семей в марте обрели крышу над головой благодаря поддержке, которую оказали учредители Фонда святой Екатерины.

Семья Натальи и Романа Лущенко потеряла свой дом в селе Черноисточинском, а вместе с ним и все имущество, в пятницу, 13-го, в декабре 2020 года. Больше года родители и четверо детей ютились в маленьком садовом домике, который не рассчитан на уральские зимние месяцы. В марте они начали обустраивать новый дом в поселке Висим. Пока вся семья живет на втором этаже, но совсем скоро у детей будут свои комнаты. Сейчас у них добротный дом и прекрасный участок, на котором стоит баня. На новом месте рядом с домом есть и все условия для детей: школа, детский садик и спортивная площадка.

«Работы много, но мы справимся. Главное, что у нас есть свой теплый дом, а сидеть на месте мы не привыкли. Летом посадим овощи в огороде, а мои братья помогут с ремонтом. Слышали и раньше, что фонд помогает, и когда поняли, что самим не справиться, Наталья решила обратиться за помощью. Случилось чудо – нам ответили, и мы уже обживаем свое жилье. Детям здесь хорошо, места много, есть где бегать и заниматься», – делится Роман Лущенко.

Евгения Пинигина – мать-одиночка, которая второй раз в своей жизни оказалась на улице, потеряв квартиру. Первый раз «черные риелторы» выселили ее семью, когда она была еще несовершеннолетней. Во второй раз потребительский кооператив продал ее квартиру, купленную на материнский капитал, из-за просрочки по ипотечным платежам. Во время пандемии Наталья потеряла работу и не смогла выплачивать свой долг перед организацией, в итоге она с двумя дочками оказалась на улице. На первое время жилье предоставила администрация города Арамили, они и посоветовали обратиться в Фонд святой Екатерины.

«Уже от безысходности обратилась в нашу администрацию, общалась там с юристом и другими специалистами. Они мне рассказали про Фонд святой Екатерины и помогли написать обращение. И оттуда наше счастье появилось. Сотрудники фонда помогли не только с квартирой, но и разобраться с долгом, который на меня ошибочно был повешен. Я до сих пор не могу поверить своему счастью, что мы с дочками живем в своей квартире», – сдерживая слезы, говорит Евгения Пинигина.

«Обе семьи оказались в сложной жизненной ситуации, когда в один миг лишились жилья. Сотрудниками фонда была оказана всесторонняя помощь, чтобы дети как можно быстрее обрели крепкую и надежную крышу над головой. А родители могут забыть о бытовых сложностях и больше уделять внимание своим детям, а также их развитию и здоровью», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Васильева

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