Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отмечает 72-летие (ФОТО)

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов отмечает день рождения – ему исполняется 72 года. Сегодня почетный гражданин Екатеринбурга принимает поздравления, в том числе от своей профессиональной команды.

«Сергей Николаевич – пример колоссального трудолюбия, энтузиазма, упорства, целеустремленности для всех нас. Сложно представить всю тяжесть ответственности, которая лежит на ваших плечах. В это нелегкое время необратимых перемен Вы принимаете героические, судьбоносные решения, своей рукой создавая новую историю гражданской авиации Урала и России. Вы очень сильный и мужественный человек – настоящий и непревзойденный командир корабля. Годы делают Вас суровее, мудрее и еще сильнее перед лицом любых сложностей. Желаем Вам здоровья и долгих счастливых лет жизни, наполненных миром!» – говорится в поздравительном сообщении «Уральских авиалиний».

Сергей Скуратов – пилот первого класса, отличник воздушного транспорта и заслуженный работник транспорта России. Все ключевые решения по развитию компании по сей день принимает именно он. Профессиональное чутье опытного воздушного командира не подводит. В скором времени «Уральские авиалинии» отметят 30-летие. Об истории авиакомпании можно почитать в спецпроекте «Нового Дня».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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