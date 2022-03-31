Под угрозой лесных пожаров оказались 14 поселков Екатеринбурга

В Екатеринбурге готовятся к введению на территории города особого противопожарного режима, которое намечено на 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, угрозе лесных пожаров подвержены 14 поселков, входящих в черту Екатеринбурга. Это Березит, Верхнемакарово, Зелёный Бор, Исток, Медный, Московский, Садовый, Северка, Шабровский, Широкая Речка, Шувакиш и село Горный Щит.

«Люди хотят проводить свой досуг на природе, и это хорошо. Поэтому перед нами стоят задачи – защитить лес и население от пожара и организовать безопасный отдых для людей», – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Представитель ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин доложил, что в рамках особого противопожарного режима нужно будет запретить использование открытого огня в лесах, а для контроля и предупреждения случаев поджогов создать совместные группы патрулирования.

Кроме того, уже сейчас надо ликвидировать несанкционированные свалки, проверить исправность систем оповещения, привести в исправное состояние противопожарные водоемы и подъездные пути к ним.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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