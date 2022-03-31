Мобильные операторы в Свердловской области не будут ограничивать интернет-трафик для абонентов

Министерство цифрового развития и связи РФ рекомендовало мобильным операторам отменить безлимитные тарифы и сократить интернет-трафик в пакетных предложениях. Эти меры помогут обеспечить равномерную нагрузку на сети и избежать сбоев оборудования в условиях западных санкций. Связисты признали рекомендации Минцифры полезными, но ограничивать мобильный интернет для абонентов пока не будут.

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной. Наши абоненты получают доступ к голосовой связи, мобильному интернету и другим сервисам компании в полном объеме. Мы продолжаем обеспечивать устойчивую работу нашей сети и внимательно следим за ситуацией», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского филиала компании «Мегафон».

Между тем, «Мегафон» еще в прошлом году перестал подключать новых абонентов к безлимитному интернету. Так же поступили и другие крупные мобильные операторы России – МТС, «Билайн», Tele2.

В компании пояснили, что более 90% абонентов «Мегафона» расходуют менее 50 Гб в месяц – такой объем интернет-трафика уже включен в максимальный тариф. Кроме того, клиенты оператора сейчас могут выбрать безлимит по отдельным направлениям: мессенджеры, соцсети, навигация.

Уральский оператор «Мотив» также не будет ограничивать доступ к интернету для своих абонентов – как новых, так и постоянных. В пресс-службе компании сообщили, что закрывать тариф с безлимитным интернет-трафиком не планируется, и сейчас его можно свободно подключить на сайте или в салоне связи. Также там уточнили, что в среднем клиенты «Мотива» с безлимитным интернетом используют 60 Гб в месяц.

Также в компании отметили, что западные санкции не скажутся на качестве связи, но могут помешать модернизации сети. «Следует различать оборудование, необходимое для поддержания бесперебойного функционирования существующей сети и оборудование, необходимое для развития сети, увеличения емкости, пропускной способности, организации нового покрытия. В первом случае имеется необходимый запас комплектующих, которого достаточно для эксплуатации сети на длительном промежутке времени. Во втором случае запасы существенно ограничены. Если поставки не будут возобновлены, то следует говорить о приостановке мероприятий по развитию сети. О качестве связи абонентам Свердловской области переживать не стоит. Все ключевые узлы сети зарезервированы и обеспечены необходимыми запасными комплектующими. Сеть может работать бесперебойно достаточно продолжительный период времени», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Мотива».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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