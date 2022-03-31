Средний Урал 1 апреля накроет сильным снегопадом

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, 1 апреля местами ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Спасатели советуют жителям ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от туристических походов.

«Погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», – предупреждает региональное управление МЧС.

О чрезвычайных происшествия жителей просят сообщать по телефонам 101 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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