«В ветклинике весной трэш!» – орнитолог призвала не подбирать с земли птенцов без признаков травм

Уже скоро на Урале начнется сезон размножения птиц, а еще через несколько месяцев люди традиционно понесут домой и в ветеринарные клиники «потерянных» и «брошенных» птенцов. Специалисты-орнитологи традиционно предупреждают: этого делать не надо.

Ветеринарный врач, специалист по болезням птиц и рептилий, директор специализированной ветеринарной клиники «Зооспец» Татьяна Суркова на сегодняшней пресс-конференции подчеркнула: «Летом не подбираем никаких птенцов, если нет явных следов травм – крови, неестественного положения! Почти у всех видов птиц есть период, когда птенцы уже выходят из гнезда, но еще не самостоятельны – это так называемые слетки. И весной-летом в клинике творится трэш – люди постоянно несут нам этих несчастных птенцов. И мы не знаем, что с ними делать. Во-первых, мы не можем обеспечить их всех адаптивным видом корма, во-вторых, если изъять птенца из живой природы, он там жить уже не сможет. Так что подбирать не надо никого. Исключение – стриж. Если он лежит на земле, сам он не поднимется, он не может взлететь с земли».

Старший научный сотрудник центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» Руслан Салимов рассказал, что к ним очень часто приносят слетков ушастых сов. «Они рано вылетают, ходят пешком. Поэтому если встретите в лесу совенка – не подбирайте его, родители где-то рядом, они прилетят и его накормят, – рассказал он. – А однажды нам принесли птенца болотной совы, которая гнездится на земле. Мы этим людям говорим: «Так вы, наверное, прямо из гнезда его и взяли! Так что видите совенка – проходите мимо».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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