В Свердловской области за неделю производитель сфальсифицировал 600 тонн сливочного масла

В Свердловской области производитель сливочного масла за неделю сумел изготовить 600 тонн подделки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, нарушителем оказалось ООО «Талицкое молоко». При проведении мониторинга системы

«Меркурий», уполномоченным лицом от ООО «Талицкое молоко» с 23 по 31 марта 2022 года было оформлено в совокупности 9 производственных ветеринарных документов на 591 тонны 200 кг продукции – масло монолит 72,5 %, – предназначенной в дальнейшем для фасовки и реализации в магазинах розничной торговли. В информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья: при производстве использовано в 7 раз меньше сырого коровьего молока, чем должно быть по ГОСТу. Достоверно установить, за счет чего происходило необоснованное увеличение жирности в готовой молочной продукции, не представляется возможным, что свидетельствует об использовании сырья фактически неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности. Такая продукция считается фальсификатом, отмечают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

За внесение ложных данных управлением принято решение об аннулировании уполномоченного лица в ИС «Ветис.Паспорт». Управлением Россельхознадзора направлено информационное письмо в адрес поставщика и получателя о необходимости изъятия из оборота продукции ненадлежащего качества.

По факту введения в оборот фальсифицированного товара ведомством готовятся материалы для передачи в ГУ МВД России по Свердловской области для рассмотрения и принятия мер.

Екатеринбург, Елена Васильева

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