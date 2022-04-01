Свердловчанин не смог отсудить у журналистов деньги за использование своего фото из соцсети

Свердловский облсуд встал на сторону журналистов в споре об опубликованном фото из социальной сети.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июле прошлого года в группе «ВКонтакте» газеты «Пышминские вести» был размещен материал о четырех выпускниках-медалистах с их фотографиями. У трех молодых людей претензий не возникло, а четвертый, Алексей, остался недоволен размещенной фотографией. На ней он изображен на диване на фоне мягких игрушек, в пижаме, после принятия душа. Фото юноша разместил сам на своей странице ВК, разрешения на использование фото редакция не спрашивала. Публикация этого фото вызвала негативные отклики в адрес молодого человека, он и его родители были возмущены действиями журналистов и подали в суд. Мать выпускника потребовала денежную компенсацию за нарушение исключительного права. Сам Алексей, когда ему исполнилось 18 лет, затребовал с редакции компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей и 10 тысяч рублей – за нарушение исключительного права на фотографическое произведение. Камышловский суд оставил требования без удовлетворения, и истец подал апелляцию.

В областном суде отметили: «Согласно правилам пользования сайтом «ВКонтакте», пользователь, размещая информацию на персональной странице, осознает и соглашается с тем, что информация может быть доступна другим пользователям сети Интернет с учетом особенностей функционала сайта. Он предоставляет другим пользователям неисключительное право на использование контента в рамках предоставляемого сайтом функционала путем просмотра, воспроизведения, копирования и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования. Регистрируясь в социальной сети, пользователь тем самым подтверждает полное и безоговорочное принятие этих правил».

Что касается авторского права, то не допускается использование фотографического произведения без согласия автора, если это произведение является основным объектом использования или произведение используется в целях извлечения прибыли. Достоверных доказательств, подтверждающих, что фотография Алексея является произведением, автором которого является именно истец, в материалы дела представлено не было.

Свердловский областной суд оставил решение Камышловского районного суда без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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