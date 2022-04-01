На Superjet, которые не попали под санкции, из Екатеринбурга можно будет летать по 37 направлениям

В 2022 году авиакомпания Red Wings планирует летать из Екатеринбурга по 37 направлениям, в основном – внутрироссийским. Важно, что парк перевозчика почти полностью состоит из российских «сухих» Superjet 100, которые не попадают ни под какие зарубежные санкции. Семь бортов будут базироваться в Кольцово.

«Мы оказались в выигрышной ситуации, потому что у нас в парке пятнадцать Superjet 100. И в течение года мы планируем нарастить парк до 18. Также у нас есть три «Боинга-777», которые находятся в процессе адаптации к существующим условиям, чтобы они могли летать. И поэтому для нашей авиакомпании нет ограничений на международные полеты», – рассказал на пленарном заседании выставки «Лето-2022» заместитель коммерческого директора авиакомпании Red Wings Дмитрий Мясников.

Из Екатеринбурга авиакомпания будет летать по 37 маршрутам. Преимущественно – российским. Из новинок будет Алтай и Байкал (рейсы в Иркутск, Улан-Удэ и Горно-Алтайск, Новокузнецк). Будет развиваться полетная программа в Махачкалу: направление, скорее всего, будет популярно этим летом.

«Мы добавляем прямые перелеты в СНГ. Из Екатеринбурга уже готовы полетные программы в Армению, Казахстан и Узбекистан. Еще у нас в планах Азербайджан, но мы пока в процессе получения назначений от МИД РФ и Росавиации», – рассказал Дмитрий Мясников.

Также Red Wings уже летает из Екатеринбурга в Стамбул и Анталью. Superjet 100 не позволяет осуществлять полеты с полной пассажирской загрузкой (есть определенная квота на заполнение салона), но разрешенное количество билетов раскупается моментально, несмотря на высокие цены. И перевозчик не исключает, что к лету появится полетная программа в Египет на «Боингах».

«Новый День» поинтересовался у Дмитрия Мясникова, будут ли расти цены на авиабилеты, как по многим другим направлениям.

«Уровень тарифа определяется рынком. Все дорожает, и перевозки не исключение, – отметил Мясников. – Но у нас большинство маршрутов из Екатеринбурга находятся в госпрограмме. Государство при поддержке региона субсидирует каждый рейс, но при этом ограничивает верхнюю планку тарифа. Если сравнивать цены в сезонах лето/зима, изменения возможны, но есть прописанный уровень цены, выше которого она не поднимется. Отмечу, что некоторые маршруты на лето переходят в статус коммерческих, и там стоимость может расти. Но подавляющее большинство направлений будет по доступной цене».

Напомним, авиакомпания Red Wings стала базироваться в Кольцово с 2020 года. В планах было создать из екатеринбургского аэропорта хаб для региональных перелетов. Список маршрутов перевозчика с каждым годом расширяется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»