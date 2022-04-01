Магнитогорск – место притяжения, Тюмень – термальная столица: что предлагают россиянам для отдыха этим летом (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась международная туристическая выставка «Лето-2022». В отличие от прошлых лет, здесь почти нет иностранных стендов (исключение – Киргизия и Малайзия), зато обширно представлены уральские регионы, которые в этом году ждут туристов.

Как известно, на сегодняшний день массовый международный туризм в России фактически поставлен на стоп: крупные туроператоры еще в феврале и марте отменили все полетные программы в другие страны, и занимались лишь возвращением туристов домой. Улететь, конечно, можно куда угодно, но самостоятельно, со стыковками и за большие деньги. Поэтому летом 2022 года массовый туризм в основном будет сосредоточен внутри России. Этот тренд и нашел свое отражение на выставке «Лето-2022».

«Само собой развитие внутреннего туризма не происходит. Не будет такого, что туристы поедут [в российские регионы], потому что больше ехать некуда. Поедут к лучшим – по сервису, по турпродукту, по логистике. Так что вам, [регионы], придется постараться», – отметил на пленарном заседании в рамках выставки председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

И регионы стараются. На выставке «Лето-2022» представлены стенды большинства популярных сегодня российских направлений: большой стенд Крыма, напротив – Ставрополье и Минеральные Воды (направление набирает обороты). Везде рассказывают об отелях, санаториях, возможностях отдыха.

Но больше всего на выставке этого года – уральских стендов. У Свердловской области слоган «Открой Урал». Каких-то кардинально новых маршрутов на стенде не предлагают. Есть экскурсии по Екатеринбургу во всевозможных вариациях (по местам Романовых, по купеческим усадьбам, по кладбищам, по музыкальным местам и так далее). Из загородных вариантов – туры выходного дня в Ирбит (купеческие дома + история мотоциклостроения), Невьянск (наклонная башня), Каменск-Уральский (колокольный завод, угорский шаман и другое). Все это – отдельные продукты местных турфирм.

Слоган Пермского края – «За впечатлениями – в Пермь!». Первый заместитель главы Перми Виктор Агеев заявил, что регион в сложившей ситуации поставил себе задачу – войти в топ туристических мест России. Пермь, как и Екатеринбург, в 2023 году будет отмечать 300-летие, и поэтому областные власти вкладывают в развитие туристической инфраструктуры большие средства: построена набережная, в центре города сделана пешеходная зона, высаживаются новые парки и скверы. Кроме того, Пермь планирует увеличить в полтора раза круизный турпоток (треть, кстати, приходится на туристов из Екатеринбурга и области). Флот теплоходов обновили, власти хотят в перспективе сделать комбинированные туры по рекам – Каме и Волге – с выходом в Каспийское море с заходом в Азербайджан.

«Тюмень – термальная столица России», – гласит слоган следующего уральского стенда. Представители тут же подходят и начинают рассказывать об уникальных термальных курортах области, об огромном аквапарке и о том, что Тюмень очень преобразилась за последние годы и туда обязательно нужно приехать. Впрочем, эксперты туррынка уже неоднократно приводили именно Тюменскую область в качестве позитивного кейса раскрутки внутреннего туризма: с 2020 года регион не испытывает проблем с недостатком визитеров – на пиковые даты все популярные отели и загородные комплексы обычно заполнены.

«Магнитогорск – место притяжения», – заявляет еще один уральский регион. Возможно, это отсылка к парку «Притяжение», который строится в городе и должен в перспективе стать каким-то уникальным культурным, спортивным комплексом. Сейчас же на стенде крутят ролики про хоккей (в городе – хорошая арена «Металлург»), лежат буклеты про отели и санатории, реклама металлургического комбината.

Добавим, что из иностранных гостей больше всего внимания привлекла Киргизия. Страна установила в выставочном павильоне национальную юрту, в которую можно зайти, отдохнуть, попробовать национальные угощения. Представители делегации говорят, что в последние годы в стране построено много новых отелей, созданы все условия для лечебного туризма. Правда, сейчас есть одна проблема: авиаперевозка. Прямых рейсов из Екатеринбурга стало меньше, соответственно, стоить они стали дороже. Но ведутся переговоры, возможно, к летнему сезону в расписании появятся дополнительные рейсы на Иссык-Куль и другие курорты Киргизии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»