Из-за капремонта школы в Калиновском автобус № 90 изменил маршрут

Автобусный маршрут № 90 «Восточная – поселок Изоплит» с 1 апреля изменил схему движения шести рейсов (в оба направления), чтобы возить школьников из поселка Калиновский учиться в поселок Изоплит.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из-за планового ремонта школы № 24 (ул. Севастопольская, 1) детей временно перевели в школу поселка Изоплит (переулок Коломенский, 3).

ЕМУП «Гортранс» увеличил маршрут на шести рейсах для заезда в поселок Калиновский за детьми и дополнительно ввел одноименную остановку.

Схема движения автобусного маршрута № 90:

– время отправления от остановки «Восточная» с заездом в поселок Калиновский: 07:00, 07:20, 07:45, 12:46, 13:05, 13:25;

– время отправления от остановки «поселок Калиновский» в поселок Изоплит: 07:32, 07:54, 08:19, 13:20, 13:39, 13:59;

– время отправления от остановки «поселок Изоплит» с заездом в поселок Калиновский: 13:35, 13:54, 14:16, 17:06, 17:22, 17:41.

В остальные часы автобус № 90 будет ходить по обычному маршруту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»