Екатеринбургские предприятия уже заключили контракты на поставку запчастей для коммунальной техники

В Екатеринбурге вся дорожно-коммунальная техника обеспечена запчастями для планового обслуживания. Некоторые муниципальные предприятия уже заключили контракты на поставку всех необходимых материалов и комплектующих. Общественный транспорт тоже будет работать без перебоев, сообщили в мэрии города.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня на заседании оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности распорядился создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами замещения запчастей, проведения обслуживания муниципальной техники. Речь идет о машинах, задействованных в сфере транспорта, благоустройства, ЖКХ и экологии.

«Вопрос обеспечения запчастями и расходными материалами, проведения техобслуживания техники жизненно важен для такого крупного города, как Екатеринбург, – заявил Алексей Орлов. – В состав профильной рабочей группы войдут специалисты администрации города, сотрудники муниципальных учреждений и промышленных предприятий, а также Уральской торгово-промышленной палаты».

Согласно представленной на заседании оперштаба информации, на сегодняшний день дорожно-коммунальная техника Екатеринбурга полностью обеспечена запчастями для планового обслуживания. А ряд муниципальных предприятий и учреждений (например, Горсвет, Зеленстрой и Екатеринбургское лесничество) уже заключили контракты на поставку всех необходимых материалов и комплектующих. Как заверил исполняющий обязанности председателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий, срыва поставок оригинальных запчастей и их аналогов не прогнозируется.

Бесперебойная работа наземного общественного транспорта и метрополитена также будет обеспечена. Для этого городские власти рассматривают возможность замены ряда импортных деталей и материалов на аналоги.

Также на совещании прозвучала свежая информация об уровне безработицы в городе. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что сегодня это 0,47 %. При этом количество открытых вакансий превышает 18 тысяч – это в 5,3 раза больше числа зарегистрированных безработных.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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