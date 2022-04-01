20-летний уралец убил ветерана труда и украл его награды. Суд вынес ему приговор

Житель Краснотурьинска приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство пожилого ветерана труда и несколько краж. 20-летний подсудимый Валерий Сафонов просил суд принять во внимание его юный возраст, а также явку с повинной, чтобы смягчить наказание. Суд это учел, однако указал на отягчающее обстоятельство – в момент совершения преступлений молодой человек был пьян.

Как было установлено судом и следствием, Сафронов в период с марта по июнь 2021 года совершил три кражи на территории Краснотурьинска. Он незаконно проникал в чужие жилища, украв имущество на 50 тысяч рублей. В апреле 2021 года уралец во время застолья поссорился со своим приятелем и кинулся на него с ножом. Пострадавшему удалось отбиться, но он получил несколько ранений. В августе 2021 года Сафронов убил 96-летнего ветерана труда и похитил из его дома 100 тысяч рублей и различные государственные награды СССР.

Во время расследования уголовного дела подсудимому была назначена психиатрическая экспертиза. Она показала, что молодой человек вменяем, и отдавал себе отчет в действиях, сообщили в областном следственном комитете. Сафронова судили по нескольким уголовным статьям: ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ, ст. 158 УК РФ и ст. 324 УК РФ.

«Подсудимый признал свою вину полностью в совершении двух эпизодов краж с незаконным проникновением в жилище, а также в незаконном приобретении государственных наград СССР. В совершении других преступлений Сафонов признал свою вину частично», – сообщили в Свердловском областном суде.

В последнем слове перед оглашением приговора молодой человек попросил проявить к нему снисхождение и вынести «гуманное и справедливое решение». По совокупности ему назначено наказание в виде 18 лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Также подсудимый должен оплатить процессуальные издержки в размере 44 789 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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