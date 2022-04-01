Куйвашев предложил компенсировать сельским врачам и учителям подключение к газу

Губернатор Евгений Куйвашев предложил увеличить меры социальной поддержки населения при газификации сельских домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей. Об этом глава Свердловской области заявил 1 апреля на заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко, сообщили в ДИПе.

«В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Ещё в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного материнского капитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан. Всего на меры социальной поддержки в рамках догазификации в областном бюджете на этот год предусмотрено 113 миллионов рублей. Прорабатываем варианты увеличения предельного размера компенсации, а также расширения перечня ее получателей. Например, планируем оказывать финансовую помощь врачам и учителям, работающим в сельской местности. Предлагаем рассмотреть аналогичную возможность и на федеральном уровне», – сказал Евгений Куйвашев.

Сейчас газовая инфраструктура до границ домовладения проводится бесплатно для граждан. За оборудование же внутри участка хозяин жилья должен заплатить сам. По словам губернатора, в Свердловской области в среднем это стоит около 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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