В центре Екатеринбурга задержали несколько человек на месте предполагаемой антивоенной акции

В Екатеринбурге сегодня должна была пройти очередная антивоенная акция, несогласованная с властями. Предполагалось, что участники соберутся на площади Кирова около УрФУ, но в назначенный час там уже дежурила полиция и спецтехника ОМОН. Также полицейские автомобили и автобусы-автозаки с буквой «Z» сегодня стоят возле памятника Ленину на площади 1905 года и на Плотинке.

Как сообщают очевидцы, полиция задержала несколько молодых людей на перекрестке улиц Мира и Первомайская. Однако непонятно, были это протестующие или обычные прохожие. Никто из задержанных не оказывал сопротивления и не кричал лозунги. Еще нескольких человек сотрудники полиции вывели из дендропарка, их также посадили в автозак.

Сейчас на площадке рядом с УрФУ остаются только полицейские и журналисты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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