Депутаты раскритиковали ЗОЖ-агитки мэрии (ФОТО)

В Екатеринбургской думе раскритиковали работу департамента молодежной политики по профилактике зависимостей среди школьников. По мнению ряда депутатов, педагоги в школах не знают, как разговаривать с детьми на тему наркотиков, а мэрия выпускает старомодные агитки. Представители администрации с таким утверждением не согласились и упрекнули критиков в излишнем пиаре.

Итоги муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в Екатеринбурге» сегодня рассматривали сразу три комиссии городской думы: по здравоохранению, по образованию и по безопасности жизнедеятельности. Всего в 2021 году на пропаганду здорового образа жизни было потрачено чуть более 2,1 миллиона рублей. Эти деньги ушли на финансирование 11 методических центров, информационные кампании, организацию детских конкурсов, волонтерскую работу и выпуск социальной рекламы, рассказала депутатам начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики Екатеринбурга Оксана Кучкасова.

Именно информационная работа департамента не впечатлила Тимофея Жукова, который руководит частным фондом «Город без наркотиков». «Я вижу изобилие раздаточных материалов и картинок в соцсетях про вред курения и прочее. Но все это неинтересно для молодежи, и вряд ли можно назвать эффективной работой. Я провожу встречи в школах и порой слышу от педагогов совершенно наивные вопросы. Как они могут объяснить детям что-то про вейпы и вписки, если сами не знают, что это?», – заявил депутат. На защиту учителей встала вице-мэр Екатерина Сибирцева: «У нас в школах система позитивной профилактики. Есть задача – занять детей, а не рассказывать им, где достать наркотики и алкоголь. Школа должна обучать ребенка. Вы почему-то не спрашиваете, как детей учат русскому языку и математике, а заостряете внимание на негативе. Но в каждой школе педагоги проводят беседы с детьми и родителями. Просто семьи разные, и нужен разный поход. Употребление наркотиков среди молодежи уж точно не массовое явление, это не модно сейчас. А отдельные примеры девиантного поведения конечно есть».

Тимофей Жуков ответил, что хочет добиться конкретных ответов от чиновников, а затем переключился на критику листовок, которые выпустил молодежный департамент. На одной из них был изображен кулак и подпись «сила воли + характер». Жуков заявил, что любой ребенок воспримет этот рисунок как известный символ «кулак революции», что недопустимо в текущей политической ситуации. «Такой смысл не закладывался. Можно и красный носовой платок при желании принять за флаг революции», – возразила замначальника департамента Юлия Касимова.

Константин Киселев тоже обратил внимание на непродуманную работу с ЗОЖ-агитками. Например, к 8 Марта в школах распространяли поздравительные открытки «Мама, не кури». В другой листовке фактически поощрялось насильственное разрешение конфликта: «Я ударил одноклассника, потому что мы с ним поспорили». «Такой тираж надо сразу уничтожать. И вообще, надо подумать над методологией. Тратить деньги на листовки, в которых написано, что курить, пить алкоголь и употреблять наркотики вредно, бессмысленно. Об этом и так все знают», – прокомментировал депутат. Сергей Воронин отметил, что эффективность муниципальной программы можно оценить только по количественному снижению горожан с зависимостями. Однако таких данных никто из докладчиков не смог предоставить. Замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов пообещал депутатам дать статистику за последние пять лет на следующем заседании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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