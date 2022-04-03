Под Екатеринбургом грузовик с пивом врезался в фуру с пельменями

На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись два грузовика: один вез пиво, второй пельмени. Оба улетели в кювет.

ДТП случилось 2 апреля около 19:30 на 230-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 53-летний водитель грузовика «Мерседес » с полуприцепом, который перевозил пиво, не справился с управлением из-за плохой погоды. Мужчина вылетел на встречку и врезался в ДАФ с полуприцепом, который вез пельмени.

Оба тягача слетели в кювет. Водителя грузовика с пивом доставили в больницу Красноуфимска для осмотра, второго на месте проверили на опьянение. Мужчина оказался трезв.

Оба водителя имеют внушительный стаж вождения: тот, что вел «Мерседес», – 30 лет, а тот, что ДАФ, – 22 года. К административной ответственности оба привлекались по одному разу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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