Только 36% свердловчан готовы работать вместо уехавших мигрантов

Чуть больше трети жителей Свердловской области, 36%, готовы занять рабочие места мигрантов, вернувшихся на родину. Еще 28% к этому не готовы, а 12% хотели бы, чтобы на этих рабочих местах остались мигранты. Чаще других соглашаются занять места мигрантов люди, работающие в сферах «рабочий персонал», «туризм, гостиницы, рестораны», «транспорт, логистика, перевозки» и «производство, сервисное обслуживание».

Такие результаты показал опрос службы исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Участники опроса рассказали, при каких условиях они согласились бы заместить мигрантов. 66% свердловчан отмечают, что вакансия должна соответствовать их специальности. 54% заявили о необходимости хороших условий труда как таковых. 29% готовы занять мигрантов при повышении престижности профессии, 18% – при наличии ДМС для работника и его родственников. Ни при каких условиях на это не готовы только 8% свердловчан.

Добавим, что лишь 11% жителей Среднего Урала позитивно относятся к трудовым мигрантам, приехавшим на заработки в регион, 51% – негативно, а еще 38% занимают нейтральную позицию. Каждый второй (54%) соискатель в Свердловской области отмечает, что мигранты занимают рабочие места, из-за чего местным жителям работы не остаётся. 30% не согласны с этим и считают, что подобной проблемы нет. Остальные затруднились ответить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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