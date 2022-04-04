В Екатеринбурге – половодье. В выходные выпало 65% месячной нормы осадков

В Екатеринбург наконец-то пришло весеннее тепло, а вместе с ним – огромные лужи от стаявшего снега. За первые два дня апреля в городе выпало 20 миллиметров осадков, что составляет 65% месячной нормы. Сегодня днем воздух прогреется до +12 градусов, что будет способствовать еще более интенсивному таянию сугробов. В пресс-службе мэрии сообщили, что городские службы благоустройства уже вывезли более 9 тысяч тонн снега. Сейчас коммунальщики продолжают расчистку улиц.

Между тем, в ближайшие пять дней по ночам ожидается температура ниже 0 °C, что грозит гололедицей. По прогнозу уральских метеорологов, следующая неделя предполагается умеренно теплой: преобладающая температура воздуха ночью -4…+1, днем +7…+12 °C, на севере Свердловской области на 4 градуса ниже. Со вторника возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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