Хозяин двух лаек не смог убедить суд, что соседских овец загрызли волки

Житель деревни Неустроево Ирбитского района подал в суд на своего соседа, владельца двух лаек, который часто отпускал собак гулять свободно. Истец уверен, что именно соседские собаки загрызли принадлежащих ему двух кроликов и 12 овец. Ответчик же настаивал, что в деревню наведались волки из ближайшего леса.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, лайки и раньше нападали на скот сельчан. Жители деревни даже обращались с коллективной жалобой в прокуратуру на то, что хозяин допускает свободный выгул охотничьих собак.

В Ирбитском райсуде версия с волками не нашла своего подтверждения, несмотря на то, что один из свидетелей и ответчик утверждали, что слышали в те дни волчий вой недалеко от Неустроево. По мнению старшего инспектора-кинолога и специалиста отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира, локализация ран у погибших овец и механизм нанесения укусов, обнаруженных ветеринарным врачом – в области шеи, туловища и ног, рваные раны, подтверждают, что вред причинен именно собаками. Но не нашла подтверждения и версия с нападением бродячих собак. Они опасны только когда собираются в стаи по 5-10 голов, одна бродячая собака не представляет опасности и не способна напасть на животных.

Суд взыскал с ответчика ущерб в размере 94 415 рублей, а также расходы по оплате госпошлины – 3032 рубля. Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но решение первой инстанции устояло.

Ирбит, Елена Владимирова

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