Учителей в школах сделают ответственными за экоактивности

В Екатеринбурге учителей школ и воспитателей детских садов посвящают в тонкости экопросвещения – педагоги будут ответственными за экологические активности с детьми. В департаменте образования города «Новому Дню» сообщили, что мэрия включилась в региональный проект «Зеленый путь». «Его цель – обучить, показать и рассказать детям и их родителям о важности экологических вопросов, в том числе и о раздельном сборе мусора», – уточнили в гороно.

Подготовку сотрудников школ ведёт «Спецавтобаза» – регоператор по обращению с ТКО в Восточном округе Свердловской области провел семинар для учителей гимназии № 37 и школы № 50 и воспитателей детских садов № 62 и № 555. Обучение проходило в игровой форме, чтобы педагогам проще было передавать новые знания детям. В образовательные учреждения, чьи сотрудники участвовали в семинаре, скоро доставят новые трёхсекционные контейнеры для раздельного сбора отходов.

«Большую роль в экопросвещении играют педагоги: именно они доносят до детей знания о том, как бережно относиться к экологии, как правильно обращаться с отходами. И разработанные нашими специалистами материалы помогут в этом. Теперь к нашей эколого-просветительской программе присоединилось ещё 15 педагогов», – сказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

В пресс-службе предприятия уточнили, что принимают заявки на обучение педагогов от любых школ и детсадов Свердловской области – через местные департаменты и отделы образования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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