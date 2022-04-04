В Екатеринбурге ищут пропавшую восьмилетнюю девочку (ФОТО)

В Екатеринбурге волонтеры и полиция ищут пропавшую восьмилетнюю Катю Назарьян. Девочка ушла из школы домой сегодня утром, потому что отменились уроки, и больше ее не видели. Поисками занимается отдел полиции № 9 Екатеринбурга и отряд «Прорыв».

Рост девочки – 135 см, телосложение плотное, глаза светло-зеленые, волосы русые, ниже плеч. Она была одета в длинный бежевый пуховик с капюшоном, отороченным мехом, светло-розовую шапку, на ногах – сапоги белого цвета. Под верхней одеждой темно-синие колготки и синяя школьная форма с белой рубашкой. С собой у Кати был синий рюкзак с бабочками.

«Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшей, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии по номеру 89000440220», – уточнили в «Прорыве».

Екатеринбург, Елена Сычева

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