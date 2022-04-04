Пассажирок рейса из Сочи выпускали из самолета по паспортам с полицией (ФОТО)

Всех пассажирок рейса Сочи – Екатеринбург, который приземлился сегодня в полночь в Кольцово, заставили предъявлять на выходе на трап паспорта. Их проверяли сотрудники полиции. «Сделали объявление по громкой связи, что всех пассажиров женского пола – это цитата – просят показать паспорта. Никто особо не сопротивлялся, многие девушки только посмеялись, но ситуация как минимум необычная, я сколько летаю – впервые такое вижу», – рассказал «Новому Дню» пассажир рейса Алексей.

В пресс-службе Управления МВД России на транспорте в УрФО агентству не смогли пояснить, в чем причина такой проверки. «Сотрудники линейного отдела полиции отрабатывали оперативную информацию», – уточнили там.

Отметим, что по итогу проверки никого из пассажирок не задержали – сотрудники полиции только переговорили с одной женщиной, которая летела с мужем и ребенком. «В полете она не дебоширила, вообще все было тихо и спокойно, с ней переговорили, и она пошла дальше», – сказал собеседник агентства из числа пассажиров.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»