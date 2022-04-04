Эпидемиологи объясняли, почему нельзя отменять масочный режим

Эпидемиологи рассчитывают на скорое завершение пандемии Covid-19, однако не рекомендуют отменять масочный режим. Врачи признают, что маска больше не спасает от новых штаммов коронавируса, однако может уберечь от других, более привычных человечеству инфекций.

«У нас уже есть много информации о Covid-19. Этот вирус может существовать только в живых организмах, поэтому все его мутации направлены на то, чтобы инфицировать максимальное количество людей, но нет задачи уничтожить организм хозяина. И мы сейчас видим, что новые штаммы более контагиозные. «Омикрон» всего за месяц вытеснил более агрессивную «дельту», которая вызывала тяжелые формы коронавируса. Сейчас «омикрон» наблюдается как респираторная инфекция, хотя в некоторых случаях вызывает головные боли и длительный сухой кашель. Также мы фиксируем, что переболевшие более тяжелыми штаммами не защищены от «омикрона», это уже другая болезнь. По сравнению с другими штаммами коронавируса изменился путь инфицирования: был воздушно-капельный, теперь воздушный. То есть вирус может попасть в организм через слизистую глаз, маска не защитит. Но сейчас мы видим, что возвращаются грипп и аденовирусы, и именно от этих инфекций маски защищают», – рассказала главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что он против отмены масок.

«Это хорошие неспецифические меры профилактики. Если бы мы их постоянно соблюдали, у нас было бы меньше проблем с инфекционными заболеваниями. Во-первых, если человек заболел, он должен оставаться дома, а не заражать окружающих. Сегодня по ряду инфекций у нас педагоги в школах болеют чаще, чем медики. Потому что родители приводят больных детей. Нужно надевать маски, если в рабочем коллективе есть люди, контактировавшие с больными. Я против отмены масок. Конечно, их не нужно носить на улице, но обязательно надо надевать в закрытых помещениях и при посещении массовых мест. И нужно соблюдать элементарные правила гигиены – после улицы всегда мыть руки», – отметил врач.

Президент Российского научного общества иммунологов, академик РАН Валерий Черешнев сообщил, что снижение заболеваемости Covid-19 во всем мире дает надежду на скорое завершение пандемии. Но быстрый отказ от масок – не совсем правильная мера. В обществе все еще много непривитых людей, а это создает возможности для появления новых штаммов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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