Пропавшую восьмилетнюю школьницу нашли

Восьмилетняя школьница Катя Н., которую сегодня с утра искали полиция и волонтёры, нашлась. Девочка здорова и невредима – оказалось, она пошла в гости к подруге. Сейчас школьницу передали маме, а с семьей проводят воспитательную беседу сотрудники полиции.

Напомним, девочка пропала утром – она ушла из школы, когда отменился урок, но дома не появилась.

Екатеринбург, Елена Сычева

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