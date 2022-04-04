Пропавшую восьмилетнюю школьницу нашли

Восьмилетняя школьница Катя Н., которую сегодня с утра искали полиция и волонтёры, нашлась. Девочка здорова и невредима – оказалось, она пошла в гости к подруге. Сейчас школьницу передали маме, а с семьей проводят воспитательную беседу сотрудники полиции.
Напомним, девочка пропала утром – она ушла из школы, когда отменился урок, но дома не появилась.
Екатеринбург, Елена Сычева
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