Менее 10% переболевших ковидом свердловчан прошли углубленную диспансеризацию

Основными жертвами Covid-19 становятся пожилые люди с букетом хронических заболеваний. Причем часто люди умирают не от самой инфекции, а от последствий постковидного синдрома.

Как сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, среди болеющих коронавирусом люди старше 60 лет занимают 40%. В этой возрастной группе самая высокая летальность от Covid-19, так как пациенты, как правило, имеют множество хронических заболеваний. На втором месте по заболеваемости – возрастная группа 40-50 лет. «Эти люди ведут активный образ жизни, но часто безответственно относятся к своему здоровью и не любят посещать врачей. Они могут не знать о своих хронических болезнях, и при инфицировании коронавирусом имеют риск осложнений. Тем, кто перенес Covid-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Постковидный синдром существует. К сожалению, люди умирают от проблем сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, по неврологическим диагнозам вплоть до поражения мозга. Диспансеризацию надо проходить спустя шесть месяцев после перенесенной болезни. Или обращаться к врачам сразу, если что-то беспокоит», – сообщил специалист.

При этом, по информации Харитонова, в Свердловской области с начала 2022 года углубленную диспансеризацию прошли меньше 10% переболевших, что не соответствует установленному плану.

Главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина отметила, что тяжелое течение коронавируса «высвечивает» общее состояние здоровья больного. Впоследствии у человека могут проявиться микротромбозы или дисплазия суставов, также возможны изменения когнитивных функций и ухудшение памяти. Но при планомерном лечении через год человек полностью восстанавливается. В младшем возрасте побочным эффектом коронавируса могут стать аутоиммунные заболевания, например, васкулит.

«В последнее время болезнь изменила течение. Есть полиморбидность, когда коронавирусом заболевают люди в возрасте 65+, потому что у них уже есть хронические заболевания. Сейчас присоединилась новая проблема – коморбидность, то есть вирус обостряет другие болезни, особенно сердечно-сосудистой системы, и может спровоцировать аутоиммунные заболевания: склеродермию, сахарный диабет, болезни кишечника», – пояснил президент Российского научного общества иммунологов, академик РАН Валерий Черешнев.

Спикеры отметили, что своевременная диспансеризация помогает вовремя выявить опасные последствия коронавируса. Особенно это важно для пожилых людей, которые находятся в группе риска.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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