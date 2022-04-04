У Евгения Куйвашева появился еще один заместитель

Руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева в Екатеринбурге, депутат заксобрания Михаил Клименко стал еще одним заместителем Евгения Куйвашева – правда, не как губернатора, а как секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили в пресс-службе партии, заседание регионального политсовета прошло 30 марта. Ранее заместителями Евгения Куйвашева были назначены депутат заксо Сергей Никонов (он отвечает за проектную деятельность партии), бывший секретарь Виктор Шептий (первый зам), мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (первый зам), замсекретаря – руководитель регионального исполкома – депутат заксо Дмитрий Жуков, замсекретаря по работе со сторонниками – депутат заксо Сергей Карякин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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