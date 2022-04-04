Эпидемиологи: «Covid-19 останется с нами навсегда»

Эпидемиологи считают, что человечество никогда не сможет победить Covid-19, поэтому людям придется научиться жить с этим вирусом.

«Когда человек рождается, то в первые два года своей жизни он встречается с большинством существующих вирусов. И эти вирусы никуда не уходят, мы с ними сожительствуем. В нашей ДНК около 40% занимают различные вирусы. Победить их невозможно», – отметила главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина. Она посоветовала молодым мамам не отказываться от грудного вскармливания, так как с молоком ребенок получает иммунитет матери.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что сейчас стоит задача не победить коронавирус, а научиться им управлять. Для этого необходимо проводить вакцинацию населения. Он посетовал, что в Свердловской области привито чуть более 60% жителей, что «крайне недостаточно» для коллективного иммунитета.

«Можно взять для примера все эпидемии гриппа. В 2009 году в Свердловскую область пришел свиной грипп A/H1N1. Тогда жителей прививали обычной сезонной вакциной, в которую не входил компонент нового штамма (он появился только в апреле). В тот сезон некоторые привитые жители тяжело болели гриппом, попадали в реанимацию, но никто из них не умер», – рассказал Харитонов.

Академик РАН Валерий Черешнев предупредил, что людям нужно изменить подход к освоению природы, чтобы в будущем избежать новых пандемий.

«Сейчас идет огромная дискуссия в мире по медико-экологическим темам. По Вернадскому, есть три составляющие биосферы – растения, животные и микромир, который включает бактерии, вирусы и грибы. В микромире вирусы доминируют. Что происходит сегодня? Горят леса, уничтожаются дикие животные, а популяция людей растет. В микробиоме человека изучено всего 2% вирусов, а 98% – это вообще непонятно что. Если мы не остановим глобальные экологические проблемы, то вирусы будут переходить на людей. Сейчас мы насчитываем 12 видов коронавируса, а проявили себя только четыре. Так что пора браться за сохранение биосферы», – отметил ученый.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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