В МЧС предупредили о непогоде

Свердловское управление МЧС России предупредило уральцев о надвигающейся непогоде. Завтра, 5 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах образуется гололед.

«В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать правила безопасности», – рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

О происшествиях попросили сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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