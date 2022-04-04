«Живая теплотрасса» познакомила детей с правилами энергобезопасности (ВИДЕО)

В Екатеринбурге энергетики компании «Т Плюс» провели для детей обучающую акцию «Безопасность тепла». Сказочные персонажи Теплослав, Светлячок и Теплячок в игровой форме рассказали малышам, как вести себя рядом с коммунальными объектами и почему важно беречь энергоресурсы.

«Живая теплотрасса» танцует для детей

Праздник прошел на площадке торгового центра «Карнавал» в выходной день. Выступление героев «Энерграда» собрало большую аудиторию: дети с удовольствием участвовали в конкурсах и викторине. Аниматоры объясняли, откуда в домах берутся свет и тепло, почему нельзя трогать лежащий провод, прикасаться к горячей батарее и подходить близко к парящей луже. За правильные ответы дети получали жетончики, по которым разыгрывались призы. Довольные победители получили рюкзаки и бейсболки. Хитом праздника стал танец «живой теплотрассы» – малыши и родители были в восторге.

«Наша акция проводится с 2014 года. Мы специально подбираем массовые площадки, чтобы охватить как можно больше людей. Всегда получали только положительные отзывы. Детям нравится, а родители часто спрашивают, где будет проходить наш следующий фестиваль. На празднике проводятся не только игры, аниматоры раздают наглядные пособия. «Т Плюс» – социально ответственная компания, и нам важно донести до жителей основные правила энергобезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь», – рассказала пресс-секретарь Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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