«Берем и мальчиков, и девочек»: в Екатеринбурге идет набор в школу звонарей (ФОТО)

В Екатеринбурге начался очередной набор учеников в единственную на Урале школу звонарей при колокольном центре. Звонарный класс расположен в храме «Большой Златоуст» на улице 8 Марта. Курс обучения продлится с 7 апреля по 15 июля.

Школа звонарей в Екатеринбурге

Как рассказал «Новому Дню» руководитель школы, старший звонарь Екатеринбургской епархии иерей Димитрий Бажанов, в течение трех с половиной месяцев студенты изучают в звонарном классе храма-колокольни «Большой Златоуст» основы музыкальной грамотности, теорию и устав колокольного звона, кампанологию и многое другое.

Пройти курс могут как мужчины, так и женщины в возрасте от 14 до 65 лет. Количество человек в группе – от 10 до 20. Одним из главных требований к абитуриентам является наличие чувства ритма; музыкальное образование, даже начальное, станет хорошим подспорьем в учебе. Необходимо также иметь возможность переносить длительные физические нагрузки, обладать хорошей координацией и крепким здоровьем, потому что на колокольне всегда ветрено.

Занятия проходят два раза в неделю, по две пары в день. Курсантов учат играть на специальной учебной звоннице, состоящей из восьми колоколов массой от 6 до 140 кг. На самой колокольне они гораздо крупнее – самый большой весит 16 тонн.

Выпускники сдают экзамены и получают аттестат об успешном окончании Уральской школы звонарей, после чего разъезжаются по приходам. «Нам надо постоянно готовить запас звонарей, – рассказал отец Димитрий. – Кто-то может уехать на учебу или работу в другой город, девушки выходят замуж и занимаются семьей, и нам нужна замена».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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