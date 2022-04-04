«Руки у нас не вешаются!» – министр АПК заверил, что срыва посевной не будет

Подготовка к посевной в Свердловской области идет в соответствии с графиком, рисков ее срыва нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев. По его словам, сельскохозяйственная техника готова к работе уже на 70%, запас удобрений в хозяйствах – 80% от необходимого, полностью обеспечены аграрии семенами зерновых культур и картофеля, семена овощей продолжают поступать.

Посевные площади в этом году останутся прежними, но немного изменится структура: будет увеличена площадь под кормовые культуры для скота и овощи. «Руки у нас не вешаются, все идет в плановом режиме, средства на посевную есть», – заявил министр.

Бахтерев также отметил, что дефицит продуктов питания области не грозит, поэтому паниковать и скупать все подряд не стоит. «Паника порождает ажиотажный спрос. Если увидим искусственно созданный спрос, сразу направим материалы в правоохранительные органы», – пообещал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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